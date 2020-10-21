В стране по соседству с Украиной начинается третья волна коронавируса

Вопреки усердным попыткам сдержать распространение коронавирусной инфекции и усиление карантинных ограничений Польша столкнулась с угрозой третьей волны COVID-19.

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Об этом, как сообщает Niezalezna, выступая в польском Сейме 21 октября, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы имеем дело с очень опасным явлением – второй волной эпидемии. Нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от изобретения лекарства или вакцины от COVID-19", – сказал он, докладывая депутатам о текущей эпидемиологической ситуации в Польше.

При этом, он назвал стратегию борьбы с эпидемией, которую приняла Варшава, эффективной, поэтому правительство собирается ее придерживаться.

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"Наша стратегия: строить социальную и экономическую жизнь таким образом, чтобы учиться, работать, жить и при этом не закрывать экономику", – объяснил он.

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В то же время, Матеуш Моравецкий выступил против подхода о коллективном иммунитете, сторонники которого утверждают, что, когда количество переболевших членов общества достигнет 70%, вирус перестанет распространяться. Этой точки зрения, в частности, придерживаются власти Швеции и Великобритании.

А лучшим способом профилактики коронавируса польский премьер назвал ограничение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, дезинфекцию и проветривание помещений.

Стоит отметить, что в этот день польские власти сообщили о новом эпидемиологическом рекорде – 20 октября в стране зафиксировали 10 040 новых случаев заражения за сутки. За две недели этот показатель вырос почти в 2,5 раза.

А как противостоят инфекции в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

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