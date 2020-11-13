Українська
$ 28,2
33,27
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В суде по MH17 родственники погибших избили защитницу подозреваемого россиянина

13 ноября, 20:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Адвокат Пулатова обвинил прокуратуру в "чрезмерно оскорбительных" выражениях

Одна из защитниц российского полковника Олега Пулатова, обвиняемого по делу о сбитом на Донбассе Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" была избита прямо в здании суда в Нидерландах, где слушали дело о катастрофе MH17.

Реклама

Об этом сообщает местное издание Leeuwarder Courant.

Инцидент произошел в женском туалете, где адвокат Сабина тен Дуссхате столкнулась с родственниками одного из погибших пассажиров, о чем рассказал второй защитник – Будевейн ван Эйк. По его словам, это случилось во время короткого перерыва в судебном заседании и якобы стало следствием "чрезмерно оскорбительных" выражений и прямым результатом "тона прокуратуры и подстрекательского языка".

Сабина тен Дуссхате больше не появилась на сегодняшнем судебном заседании, поскольку ей нужно было время, чтобы оправиться после инцидента. А судья заявил, что ничто не может оправдать несправедливое обращение с адвокатами.

В тренде
Папа Франциск поздравил Байдена с победой на выборах и благословил его

Читайте также: Трагедия MH17: Россия отказалась от консультаций, Нидерланды разочарованы и требуют справедливости

Реклама

Напомним, ранее защита Пулатова попросила допросить другого обвиняемого – Владимира Цемаха, бывшего "командира ПВО Донецкой народной республики".

Также напомним, уже исполнилось шесть лет с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек. Все это время Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Видео: Facebook

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Нидерланды суд адвокат подозреваемый защитник Boeing 777 MH17 Олег Пулатов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Италии расширили карантин из-за пандемии коронавируса
В Италии расширили карантин из-за пандемии коронавирусаЕвросоюз
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "евробляхи"Авто
Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 года
Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 годаДругие страны
Украина установила 5-летний рекорд по транспортировке газа из Европы
Украина установила 5-летний рекорд по транспортировке газа из ЕвропыЭкономика
"Локдаун выходного дня": Шмыгаль объяснил, зачем вводятся ограниченияУкраина
Как мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победой
Как мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победойСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять