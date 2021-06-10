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В тюрьму за пощечину президенту: суд вынес приговор обидчику Макрону

10 июня 2021 18:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Суд оперативно рассмотрел дело о нападении на президента Франции и вынес достаточно лояльный приговор – прокуратура требовала куда более жесткого наказания

У напавшего в голове была "идеологическая каша", считают следователи. Фото: коллаж "Сегодня"

У напавшего в голове была "идеологическая каша", считают следователи. Фото: коллаж "Сегодня"

Француз Дэмиан Тарел, который дал пощечину президенту своей страны Эммануэлю Макрону, проведет четыре месяца в тюрьме за нападение на главу государства.

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Об этом сообщает BFMTV.

Такое решение принял суд города Валанс, который рассматривал произошедшее. Также мужчине дали 14 месяцев лишения свободы условно с двумя годами отсрочки. В это время Тарел будет обязан посещать психиатра, а также ему запрещено совершать новые правонарушения.

Кроме того, ему на 5 лет запрещено владеть оружием, а также в течение 3 лет занимать какие-либо государственные должности.

Прокуратура добивалась для обвиняемого 18 месяцев лишения свободы. Хотя по французскому законодательству такое наказание может караться вплоть до трех лет в тюрьме.

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Однако облегчить приговор могло, что 28-летний подсудимый признал вину. На суде он заявил, что "действовал инстинктивно, чтобы выразить недовольство", а также о своих ультраправых убеждениях, и признался в симпатиях к движению "желтых жилетов".

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Также Тарел сказал, что, кроме пощечины, они с другом рассматривали и несколько других вариантов для протеста – достать флаг либо желтый жилет или кинуть в Макрона яйцом или тортом.

Напомним, что инцидент произошел лишь позавчера, 8 июня, в муниципалитете Тен-л'Эрмитаж, во время турне Макрона по французским регионам. Ввиду своей важности суд проходил в экстренном порядке.

Во время обысков у Дэмиана Тарела обнаружили много различной символики: копию книги "Майн кампф", оружие, советский флаг, японские комиксы и военные симуляторы.

О чем еще говорят в Украине и мире 10 июня, смотрите в видеосюжете:

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