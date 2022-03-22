В Украину необходимо отправить военную миссию НАТО – глава делегации Европарламента

Витольд Ващиковский заявил о предоставлении оружия для Украины

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В Европарламенте должны начать думать о создании и направлении военной миссии НАТО в Украину, а также о частичном закрытии неба над Украиной.

Об этом сказал глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольд Ващиковский, сообщает "Европейская правда".

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Шаги Европарламента

"Мы должны начать думать о лоббировании военной миссии НАТО, чтобы создать гуманитарные коридоры и создать зону, закрытую для полетов, хотя бы в ограниченных районах", – сказал он.

Также Ващиковский заявил, что Европарламент должен лоббировать предоставление большего количества оружия для Украины и усиление оборонной способности восточного фланга НАТО.

/ Фото: Украинская Википедия/FB

Напомним, лидеры США, Франции, Германии, Италии и Британии обсудили войну в Украине. Главы этих стран обеспокоены тем, что российские оккупанты нападают на мирных жителей. Также они обсудили поддержку для Украины.

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