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Хватило бы целой армии. Украинец пытался ввезти из ЕС арсенал оружия (фото)

27 мая, 16:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Под видом мебели и продуктов мужчина вез из Турции тысячи револьверов с оружием – ему "светит" большой срок в румынской тюрьме

Румынские пограничники изъявили рекордно большой груз контрабандного оружия, помешав ввезти его в Украину, заявил министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД этой страны.

Фото: politiadefrontiera.ro

Фото: politiadefrontiera.ro

Инцидент произошел вечером 24 мая на пограничном КПП "Исакча", хотя публично объявили об этом лишь спустя три дня.

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Во время проверки грузовика, за рулем которого находился украинский гражданин, румынские пограничники обнаружили в багажном отделении 143 ящика с 2850 пистолетами Major Berg калибра 4 и 4,5 мм и боеприпасами.

Фото: politiadefrontiera.ro

Фото: politiadefrontiera.ro

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Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и пищевые продукты из Турции в Украину, уточнил Боде.

Фото: politiadefrontiera.ro
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Фото: politiadefrontiera.ro

Оружие немедленно изъяли, а водителю предъявили обвинения в контрабанде и несоблюдении требований в отношении боеприпасов.

Напомним, накануне стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства гражданина Румынии Александра Еримичука, которого обвиняют в причастности к контрабандным схемам.

А в прошлом году украинские пограничники открыли стрельбу на границе с Румынией, чтобы остановить контрабандистов, которые пытались переправить в эту страну почти 15 тысяч пачек сигарет.

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