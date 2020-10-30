В Варшаве националисты напали на копов и противников запрета абортов (фото и видео)

В ход пошли ножи, дубинки и пиротехника

В Польше восьмые сутки продолжаются массовые выступления против решения властей ограничить право женщин на аборт. В Варшаве произошли столкновения протестующих с националистами. Правые в черной одежде нападали противников запрета абортов, используя файеры и слезоточивый газ.

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Как сообщает полиция Варшавы в Twitter, в районе Старого города хулиганы вели огонь сигнальными ракетам в других людей и правоохранителей. В ответ копы применили физическую силу и свето-шумовые гранаты, было задержано более десятка человек.

Полицейские изъяли у националистов различные виды дубинок, баллончики с нервно-парализующим газом, пиротехнику и холодное оружие. Решительные действия подразделений по профилактике и полицейских в штатском позволили эффективно обеспечить безопасность в центре города, рапортует силовое ведомство.

Przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli różnego rodzaju pałki, w tym teleskopowe, gazy obezwładniające, dużo wyrobów pirotechnicznych.

Zdecydowane działania pododdziałów prewencji i policjantów po cywilnemu pozwoliły na skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa w centrum miasta. pic.twitter.com/NxoTddkKcV — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2020

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Позже стало известно, что число задержанных возросло до 30, все они доставлены в участки полиции для дальнейших процессуальных действий.

Бывшему главе МВД, депутату Бартломею Сенкевичу, пытавшемуся вмешаться в один из инцидентов, прыснули в лицо из перцового баллончика, о чем он сообщил в своем Twitter. Полиция проводит задержания провокаторов.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен.

Уже на следующий день в Польше вспыхнули протесты: демонстранты использовали камни, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

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