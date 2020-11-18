В Варшаве снова проходят демонстрации против запрета абортов: парламент – в осаде

Фото: wyborcza.pl

Уже месяц, как жители Варшавы и других городов Польши выходят на антиправительственные демонстрации против запрета абортов.

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Об этом в среду, 18 ноября, сообщает ТАСС.

У здания парламента в Варшаве собралась толпа с символикой протестов и транспарантами. Территория вокруг Сейма и Сената окружена металлическими ограждениями, дежурят усиленные отряды полиции. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы и проводят точечные задержания.

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Сейм в среду начал двухдневное заседание на котором рассмотрят новый проект закона о прерывании беременности в случае выявления летальной патологии плода, предложенный после вспышки общественного негодования в связи с принятием 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит Конституции страны. Протестующие считают этот закон не компромиссом, а новым запретом.

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Фото: wyborcza.pl

Кроме того, недовольство протестующих также вызывает деятельность правительства в области борьбы с коронавирусом. Принимаемые меры они считают недостаточными, а поддержку предпринимателей незначительной. К протестующим из-за ограничения права на аборт присоединяются представители пострадавших в результате коронавирусных ограничений отраслей экономики.

Напомним, правительство Польши отложило запрет на аборты из-за массовых протестов, однако протестующие требуют полной его отмены.

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