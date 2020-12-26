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В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

26 декабря, 03:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего вакцин получили жители Англии

В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от коронавируса.

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Об этом говорится на сайте британского правительства.

В первую очередь были вакцинированы врачи, люди старше 80 лет и сотрудники домов для престарелых.

Так, с 8-го по 20 декабря вакцину в Великобритании получили более 616 тысяч человек. Из них 512,5 тысяч – в Англии, 56,7 тысяч – в Шотландии, 22,6 тысяч – на Уэльсе и 16,1 – в Северной Ирландии.

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К слову, в Великобритании зафиксировали более 2,19 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 69 625 человек.

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Также мы писали о том, что в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Великобритания вакцина коронавирус
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