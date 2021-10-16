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В Великобритании ребенок съел ужин от забывчивого дедушки и умер

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 октября, 22:02
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Пожилой англичанин забыл об особенностях внука
После ужина мальчик пошел в парк, чтобы поиграть с друзьями. Коллаж "Сегодня"
После ужина мальчик пошел в парк, чтобы поиграть с друзьями. Коллаж "Сегодня"

Ребенок из города Винсфорд (Великобританиия) умер, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури.

Об этом сообщает издание The Mirror.

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Пенсионер из-за своей ошибке случайно убил внука

12-летний Кейсон Холлвуд страдал от астмы и у ребенка была аллергия на орехи. Вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Среди угощений для внуков был приготовленный дедушкой окорок, который впоследствии убил ребенка. Пенсионер забыл об особенностях внука.

После ужина мальчик пошел в парк, чтобы поиграть с друзьями. Там у него начались проблемы с дыханием.

Известно, что мальчик позвонил матери и попросил прислать к нему одного из братьев с ингалятором. Брат привез лекарственное средство, но это не помогло. Парня госпитализировали, но он умер в больнице.

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Вскрытие показало, что мальчик умер в результате анафилактического шока, вызванного употреблением орехов.

Напомним, в Александрии Кировоградской области 18-летний парень отравился дикорастущими грибами. Юноша попал в реанимацию, сообщили в областном лабораторном центре.

Кроме того, в Киеве участились случаи отравления грибами. Мы уже писали, что в прошлом году за несколько месяцев в Украине грибами отравились более 174 человек, 11 из них врачам спасти не удалось.

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