В Великобритании ужесточают карантин: что запретят

Власти Великобритании из-за распространения коронавируса ужесточают карантин. Новые ограничения в Лондоне начнут действовать с субботы, 17 октября.
Об этом сообщает BBC.
Ограничения также вводятся в графстве Эссекс. До этого новые карантинные ограничения ввели в Чешире, Дербишире, Ланкашире, Западном и Южном Йоркшире, Бирмингеме, Лестере, Ньюкасле и Ноттингеме.
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Будут действовать следующие ограничения:
- людям, не проживающим вместе, запрещено собираться в помещениях;
- собираться на улице не более чем шести человекам;
- избегать не жизненно важных поездок по городу и стране;
- не использовать транспорт в часы пик;
- для передвижения использовать велосипеды и самокаты, а также перемещаться пешком.
Пабы и рестораны будут работать до 22:00.
Ранее сообщалось, что в Британии готовят систему жесткого карантина.
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