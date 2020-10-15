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В Великобритании ужесточают карантин: что запретят

15 октября, 15:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Карантинные ограничения будут действовать на большей части страны

Власти Великобритании из-за распространения коронавируса ужесточают карантин. Новые ограничения в Лондоне начнут действовать с субботы, 17 октября.

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Об этом сообщает BBC.

Ограничения также вводятся в графстве Эссекс. До этого новые карантинные ограничения ввели в Чешире, Дербишире, Ланкашире, Западном и Южном Йоркшире, Бирмингеме, Лестере, Ньюкасле и Ноттингеме.

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Будут действовать следующие ограничения:

  • людям, не проживающим вместе, запрещено собираться в помещениях;
  • собираться на улице не более чем шести человекам;
  • избегать не жизненно важных поездок по городу и стране;
  • не использовать транспорт в часы пик;
  • для передвижения использовать велосипеды и самокаты, а также перемещаться пешком.
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Пабы и рестораны будут работать до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Британии готовят систему жесткого карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания карантин коронавирус
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