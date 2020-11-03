Українська
$ 28,58
33,29
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Вене проводится масштабная антитеррористическая операция

3 ноября, 02:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В результате стрельбы погиб человек, не менее 15 человек получили ранения

В Вене после стрельбы в центре города до сих пор продолжается антитеррористическая операция.

Реклама

Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает ORF.at.

"На данный момент подтверждено, что один прохожий погиб и не менее 15 человек получили ранения, семеро из них серьезно ранены. Один из предполагаемых преступников был застрелен полицией", – говорится в сообщении.

Ночью 3 ноября в центре Вены полиция проводит обыски. Жителям центральных районов рекомендовали избегать общественных мест.

В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что спецоперация по поиску террористов завершится в Вене через несколько часов.

Реклама

"Я надеюсь, что в следующие часы будет возможно отменить угрозу и восстановить общественную жизнь завтра", – сказал Курц.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

В тренде
Польша требует от России снизить цену на газ

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Реклама

Напомним, в Сети появилось видео, на котором задерживают террористов, которые устроили стрельбу возле синагоги и захватили заложников в одном из ресторанов города.

Также мы писали о том, что в Вене в результате теракта погиб полицейский.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австрия стрельба вена антитеррористическая операция
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Франции тысячи жителей бегут из Парижа (видео)
Во Франции тысячи жителей бегут из Парижа (видео)Евросоюз
"Мое тело – мой выбор". Перед посольством Польши в Киеве разделась женщина (фото)Происшествия
"Усталость от Украины" не снята: Линкявичюс отреагировал на слова ЗеленскогоПолитика
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые "колеса"Экономика
Во Франции в церкви обезглавили мужчину: фото с места теракта
Во Франции в церкви обезглавили мужчину: фото с места терактаЕвросоюз
Европу закрыли на карантин. Как Старый Свет справляется со второй волной пандемии
Европу закрыли на карантин. Как Старый Свет справляется со второй волной пандемииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять