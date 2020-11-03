В Вене проводится масштабная антитеррористическая операция

В Вене после стрельбы в центре города до сих пор продолжается антитеррористическая операция.
Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает ORF.at.
"На данный момент подтверждено, что один прохожий погиб и не менее 15 человек получили ранения, семеро из них серьезно ранены. Один из предполагаемых преступников был застрелен полицией", – говорится в сообщении.
Ночью 3 ноября в центре Вены полиция проводит обыски. Жителям центральных районов рекомендовали избегать общественных мест.
В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что спецоперация по поиску террористов завершится в Вене через несколько часов.
"Я надеюсь, что в следующие часы будет возможно отменить угрозу и восстановить общественную жизнь завтра", – сказал Курц.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором задерживают террористов, которые устроили стрельбу возле синагоги и захватили заложников в одном из ресторанов города.
Также мы писали о том, что в Вене в результате теракта погиб полицейский.
Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены
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