В Вене проводится масштабная антитеррористическая операция

В результате стрельбы погиб человек, не менее 15 человек получили ранения

В Вене после стрельбы в центре города до сих пор продолжается антитеррористическая операция.

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Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает ORF.at.

"На данный момент подтверждено, что один прохожий погиб и не менее 15 человек получили ранения, семеро из них серьезно ранены. Один из предполагаемых преступников был застрелен полицией", – говорится в сообщении.

Ночью 3 ноября в центре Вены полиция проводит обыски. Жителям центральных районов рекомендовали избегать общественных мест.

В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что спецоперация по поиску террористов завершится в Вене через несколько часов.

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"Я надеюсь, что в следующие часы будет возможно отменить угрозу и восстановить общественную жизнь завтра", – сказал Курц.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner В тренде Польша требует от России снизить цену на газ

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

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Напомним, в Сети появилось видео, на котором задерживают террористов, которые устроили стрельбу возле синагоги и захватили заложников в одном из ресторанов города.

Также мы писали о том, что в Вене в результате теракта погиб полицейский.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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