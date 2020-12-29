В Венгрии создали электронный COVID-паспорт, который состоит из двух приложений и подтверждает вакцинацию от коронавируса.
Как сообщает Daily Hews Hungary, гражданам необходимо будет скачать два приложения. Первое – COVID-паспорт, а второе – подтверждающее защиту от COVID-19 (ПЦР-тесты и прививки).
COVID-паспорт сейчас тестируют. В Венгрии завершился прием заявок на тест и как только он завершится – COVID-паспорт станет доступным для всех граждан.
Приложение будет работать таким образом:
- будет идентифицировать гражданина;
- выдавать сертификат защиты от COVID-19;
- выдавать QR-код о результатах тестов для проверки достоверности информации.
Такой COVID-паспорт можно будет использовать как в Венгрии, так и за ее пределами.
Напомним, 26 декабря Венгрия начала вакцинацию от COVID-19. Страна сделала это первой в Евросоюзе, остальные будут делать прививки с 27 декабря.
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