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В Венгрии создали электронный COVID-паспорт

29 декабря, 00:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Гражданам необходимо будет скачать два приложения

В Венгрии создали электронный COVID-паспорт, который состоит из двух приложений и подтверждает вакцинацию от коронавируса.

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Как сообщает Daily Hews Hungary, гражданам необходимо будет скачать два приложения. Первое – COVID-паспорт, а второе – подтверждающее защиту от COVID-19 (ПЦР-тесты и прививки).

COVID-паспорт сейчас тестируют. В Венгрии завершился прием заявок на тест и как только он завершится – COVID-паспорт станет доступным для всех граждан.

Приложение будет работать таким образом:

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  • будет идентифицировать гражданина;
  • выдавать сертификат защиты от COVID-19;
  • выдавать QR-код о результатах тестов для проверки достоверности информации.

Такой COVID-паспорт можно будет использовать как в Венгрии, так и за ее пределами.

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Напомним, 26 декабря Венгрия начала вакцинацию от COVID-19. Страна сделала это первой в Евросоюзе, остальные будут делать прививки с 27 декабря.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Венгрия коронавирус ПЦР-тесты
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