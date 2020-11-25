В ворота офиса Меркель в Берлине врезалась машина: фото и видео с места ДТП

В Германии неизвестный водитель направил легковой автомобиль в ворота офиса канцлера Ангелы Меркель.

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Как сообщает Reuters, инцидент произошел утром 25 ноября в Берлине.

На месте присутствуют правоохранители – они досматривают машину. Водитель задержан – это мужчина средних лет. Судя по снимкам с места событий, он передвигается при помощи инвалидной коляски.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

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В этот же день у Меркель запланирована видеоконференция с главами регионов, главной темой которой должно стать продление режима самоизоляции и дальнейшие шаги по борьбе с коронавирусной пандемией.

На автомобиль виновник случившегося нанес надписи "Остановить политику глобализации", а также "Проклятые убийцы детей и стариков".

Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало. Как и о признаках террористической составляющей инцидента.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

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Напомним, этим летом в немецкой столице случилась другая авария – 26 июля возле берлинского зоопарка автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали не менее семи человек.

А ранее в этом году на юге Германии произошло масштабное ДТП. Вследствие столкновения 17 автомобилей погиб один человек, многие получили ранения.

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