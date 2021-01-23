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В ВОЗ объяснили причину роста смертности от COVID-19

23 января, 10:40

Ольга Литвин Ольга Литвин

Эксперты призвали делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что смертность от коронавируса может расти не только из-за появления более заразных новых штаммов, но и из-за перегруженной системы здравоохранения.

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Об этом на брифинге заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она сообщила, что ВОЗ получила от британских ученых данные о том, что новый вариант вируса может иметь высшую летальность. Если повышается скорость передачи вируса, то, соответственно, растет и количество инфицированных.

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"Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет количество госпитализаций", – сказала она.

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Чем большему количеству людей требуется лечение в стационаре, тем быстрее начинается перегрузка системы здравоохранения, что ведет к увеличению смертности.

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Ван Керкхове призвала делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса.

Напомним, новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании, может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности.

Ранее ЕС решил выделить странам-партнерам часть своей вакцины от COVID-19.

Максим Степанов высказался о смертях от коронавируса и о балансе между здоровьем и экономикой:

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