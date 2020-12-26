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Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕС

26 декабря, 11:56

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Вакцинация стартует завтра

Вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского Союза, вакцинация стартует завтра.

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Об этом в своем обращении заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы начинаем перелистывать страницу трудного года. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС", – заявила она.

Она также отметила, что одновременная вакцинация в ЕС является "трогательным моментом единства" и надежным выходом из пандемии коронавируса.

Ранее 18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna по ускоренной процедуре в чрезвычайных ситуациях.

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А ЮНИСЕФ в Украине готовит решения для "холодной цепи", чтобы в страну могли завезти вакцину Pfizer. Сейчас проект готов наполовину.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС вакцинация вакцина Урсула фон дер Ляйен COVID-19
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