Вакцина Pfizer резко подорожала для Евросоюза: сколько она стоит

По новой цене подписывают контракты на поставки в 2022 и 2023 годах

Вакцина от коронавируса компании Pfizer резко подорожала для поставок в страны Евросоюза. Теперь она стоит 19,5 евро за дозу.

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Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает Euractiv.

"У Pfizer была цена 12 евро. Затем стала 15,50 евро. Сейчас подписываются контракты на поставку 900 млн доз вакцины по цене 19,50 евро", - отметил Борисов.

По этой цене подписывают контракты на поставки в 2022 и 2023 годах. Борисов добавил, что в течение двух месяцев Болгария получит 2,7 млн доз вакцины Pfizer. Вероятно, они еще будут по старой цене, согласно ранее заключенным контрактам.

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Отметим, что Украина ожидает примерно 14-15 апреля 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Власти не раскрывают условия контрактов на поставку препаратов и их закупочную стоимость.

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Ранее мы сообщали, что в Минздраве назвали людей, между которыми распределят первые партии вакцин Pfizer и CoronaVac.

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