Українська
$ 27,91
33,15
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Вакцина Pfizer резко подорожала для Евросоюза: сколько она стоит

12 апреля, 13:17

Виктория Барановская Виктория Барановская

По новой цене подписывают контракты на поставки в 2022 и 2023 годах

Вакцина от коронавируса компании Pfizer резко подорожала для поставок в страны Евросоюза. Теперь она стоит 19,5 евро за дозу.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает Euractiv.

"У Pfizer была цена 12 евро. Затем стала 15,50 евро. Сейчас подписываются контракты на поставку 900 млн доз вакцины по цене 19,50 евро", - отметил Борисов.

По этой цене подписывают контракты на поставки в 2022 и 2023 годах. Борисов добавил, что в течение двух месяцев Болгария получит 2,7 млн доз вакцины Pfizer. Вероятно, они еще будут по старой цене, согласно ранее заключенным контрактам.

В тренде
Россия никогда ни для кого не представляла угрозу – Песков снова публично соврал

Отметим, что Украина ожидает примерно 14-15 апреля 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Власти не раскрывают условия контрактов на поставку препаратов и их закупочную стоимость.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Минздраве назвали людей, между которыми распределят первые партии вакцин Pfizer и CoronaVac.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Болгария ЕС вакцинация вакцина Pfizer
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала
От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один"Евросоюз
В Германии вакцинированным от COVID-19 пообещали привилегии: что изменится
В Германии вакцинированным от COVID-19 пообещали привилегии: что изменитсяЕвросоюз
Слухи подтвердились: вакцина AstraZeneca действительно вызывает тромбоз
Слухи подтвердились: вакцина AstraZeneca действительно вызывает тромбозЕвросоюз
Нам пока и не снилось. В Польше две дозы COVID-вакцины получили уже 2 млн человек
Нам пока и не снилось. В Польше две дозы COVID-вакцины получили уже 2 млн человекЕвросоюз
Не только тромбоз: у вакцины AstraZeneca может быть еще один побочный эффект
Не только тромбоз: у вакцины AstraZeneca может быть еще один побочный эффектЕвросоюз
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять