Вакцинация началась: президент Словакии сделала прививку от коронавируса в прямом эфире (видео)

В воскресенье, 27 декабря, президент Словакии Зузана Чапутова сделала прививку от коронавируса.

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Она это сделала в прямом эфире TA3.

"В самые трудные моменты именно научные исследования приносят хорошие новости. Вакцина вселяет в нас надежду, что мы сможем возобновить личные контакты с близкими. Наше единство помогает преодолевать любые трудности. Пожалуйста, защитите себя и окружающих", - анонсировала вакцинацию в Twitter Чапутова.

Зузана Чапутова в прямом эфире сделала прививку от COVID-19

В Словакии приняли решение, что первыми будут вакцинированы медицинские работники, студенты медицинских учебных заведений, полиция, работники социальных служб. Потом в очереди пациенты старше 65 лет, а также хронические и онкобольные, диабетики, психиатрические больные.

На третьем этапе получить прививки могут учителя, представители ромских общин, бездомные. А последними вакцину получат граждане старше 18 лет.

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Вакцинация для граждан в Словакии проводится на добровольной основе и является бесплатной.

Ранее мы сообщали, что в Европе вакцинация от коронавируса стартовала в воскресенье, 27 декабря. А Венгрия стала первой в Европе страной, которая начала делать прививки.Венгерские врачи смогли вакцинироваться в субботу, 26 декабря.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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