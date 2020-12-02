Вакцинация со следующей недели: Британия одобрила вакцину от COVID-19

В Великобритании одобрили использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.
Как сообщает Reuters, правительство приняло рекомендации от независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения и допускает препарат к использованию.
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"Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели", – говорится в сообщении.
Напомним, 18 ноября германо-американский альянс фармкомпаний BioNTech и Pfizer заявил, что эффективность его вакцины от коронавируса BNT162b2 составляет 95%, хотя еще 9 ноября сообщалось об эффективности на 90%.
А 20 ноября Pfizer заявила о подаче документов на регистрацию вакцины от COVID в США и Европе.
Также компания Moderna подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в срочном порядке.
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