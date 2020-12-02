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Вакцинация со следующей недели: Британия одобрила вакцину от COVID-19

2 декабря, 09:19

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Препарат производства Pfizer-BioNTech начнут применять массово

В Великобритании одобрили использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

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Как сообщает Reuters, правительство приняло рекомендации от независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения и допускает препарат к использованию.

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"Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели", – говорится в сообщении.

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Напомним, 18 ноября германо-американский альянс фармкомпаний BioNTech и Pfizer заявил, что эффективность его вакцины от коронавируса BNT162b2 составляет 95%, хотя еще 9 ноября сообщалось об эффективности на 90%.

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А 20 ноября Pfizer заявила о подаче документов на регистрацию вакцины от COVID в США и Европе.

Также компания Moderna подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в срочном порядке.

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