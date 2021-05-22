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Вакцинация заробитчан на границе с Польшей: почему это выгодно Украине

22 мая, 15:55

Виктория Барановская Виктория Барановская

Украина может сэкономить вакцину для других граждан, если Польша сделает прививки украинским работникам

Иммунолог объяснил инициативу Польши вакцинировать украинских заробитчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Иммунолог объяснил инициативу Польши вакцинировать украинских заробитчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

В Польше приняли решение вакцинировать заробитчан сразу же на границе, чтобы защитить собственное население от распространения коронавируса. Бывший главный иммунолог Киева Олег Назар считает это не просто нормальной практикой, а еще и выгодной для Украины.

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Об этом он рассказал порталу "Обозреватель".

"Это относится к сфере защиты населения от инфекционного заболевания. Если какая-то страна пускает к себе иностранцев на сезонную работу или на постоянную, они, то есть люди, которые мигрируют, могут завезти какую-то инфекцию. Их нужно вакцинировать. Таким образом Польша защищает собственных граждан от вспышек", – уточнил врач.

Он обратил внимание, что у тех, кто получил вакцину, значительно меньше шансов заразиться самим и распространить инфекцию. А для Украины такая инициатива выгодна, ведь страна сэкономит дозы вакцины.

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Вакцинировать заробитчан начнут сразу же, как только поступят дозы заказанной однодозной вакцины Johnson & Johnson.

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Напомним, на фоне притока в Польшу работников из Украины местные работодатели просили власти дать им возможность вакцинировать заробитчан.

Мы также сообщали, что польское правительство собирается обязать наемных работников платить налоги – с этой целью им начнут выдавать коды-идентификаторы.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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