Вакцинированным от COVID-19 американцам разрешат въезд в ЕС

Европейская комиссия будет рекомендовать восстановление трансатлантических туристических поездок благодаря быстрых темпам вакцинации в США

Граждане Соединенных Штатов, полностью вакцинированные против COVID-19, смогут посетить Европейский Союз летом.

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Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает The New York Times.

"Насколько я понимаю, американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это сделает возможным свободное передвижение и поездки в Европейский Союз", – заявила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Европейская комиссия намерена рекомендовать восстановление трансатлантических туристических поездок, с учетом быстрых темпов вакцинации в США и активных переговоров между местными властями и Европейским союзом о признании "паспортов вакцинации" друг друга.

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В то же время дер Ляйен уточнила, что возобновление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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Тем временем Государственный департамент США планирует в ближайшее время обновить свои рекомендации о заграничных поездках американцев, после чего порядка 80% стран попадут в категорию "Не путешествовать".

Напомним, в США ввели уже более 200 миллионов доз вакцины против коронавируса – это в среднем по 3 миллиона прививок в день.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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