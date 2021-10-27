Вдвое увеличат армию: Польша готовится к имперским амбициям Путина

Беларусь и Россия вынудили польскую власть идти на радикальные меры – представлен важный военный законопроект

Польскую армию готовят к возможной войне. Коллаж "Сегодня"

В Польше не только строят забор на границе, но и собираются существенно укрепить армию в связи с опасным российским соседом и новым миграционным вызовом со стороны Беларуси. Правящая партия "Право и справедливость" представила план по увеличению численности войска более чем в два раза.

Об этом пишет Европейская правда.

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Глава партии и вице-премьер Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак представили законопроект, которым предлагается увеличить оборонный бюджет, а армия должна вырасти минимум до 250 тысяч военных (сейчас в районе 128 тыс.) и 50 тысяч резервистов. Они рассчитывают, что таким образом Польша станет одним из сильнейших членов НАТО.

"Мы исключаем идею о том, что армия должна быть небольшой и хорошо вооруженной. По нашему мнению, армия должна быть большой и хорошо вооруженной", – сказал Качиньский.

Он объяснил, что такие радикальные меры необходимо в свете ухудшения международной ситуации. По его словам, рядом – Россия с "имперскими амбициями", а теперь еще и Беларусь начала гибридную войну с использованием мигрантов.

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"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, то мы должны действовать в соответствии со старой формулой: хочешь мира – готовься к войне. Или, чтобы не было войны: хочешь мира – строй сильную армию", – подчеркнул вице-премьер.

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