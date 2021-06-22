"Величие демократии". В Испании помиловали лидеров сепаратистов Каталонии

Каталонских политиков заключили в тюрьму "не за их идеи", а "за их поступки, противоречащие демократии", утверждает премьер-министр Санчес

Испанский премьер пытается открыть новую страницу в отношениях с мятежной Каталонией. Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство Испании официально помиловало девятерых лидеров Каталонии, причастных к организации и проведению референдума о "независимости" региона в 2017 году.

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Об этом сообщает El Pais.

Премьер-министр Педро Санчес назвал этот день "новой страницей для диалога".

"В этот день мы с величайшим оптимизмом смотрим в будущее. Мы хотим открыть новое время для диалога и воссоединения и раз и навсегда положить конец конфронтации. Испанская демократия сегодня демонстрирует свое величие. Мы перевернем эту страницу и вернемся на путь, с которого не следовало сворачивать", – сказал Санчес 22 июня.

Реклама Перед объявлением этого непростого решения состоялось заседание испанского Кабмина / Фото: REUTERS

По его словам, каталонские политики были заключены в тюрьму "не за свои идеи", а "за свои поступки, противоречащие демократии".

Премьер призвал испанских и каталонских лидеров "сосредоточить все свои силы на улучшении жизни граждан".

Таким образом, на свободу выйдут каталонские сепаратисты, которых ранее приговорили к 9-13 годам тюрьмы за подстрекательство к мятежу и/или растрату госсредств (их потрачены на организацию референдума):

бывший вице-президент женералитата Каталония и экс-министр экономики и финансов Ориоль Жункерас (13 лет);

экс-пресс-секретарь и советник президента Хорди Туруль (12 лет);

бывший председатель парламента Карме Форкаделл (11,5 лет);

экс-министр иностранных дел и институциональных отношений Рауль Ромева (12 лет);

экс-министр труда и социальных дел Басса Болл (12 лет);

экс-министр территориального развития Жозеп Рулл (10,5 лет);

экс-министр внутренних дел Жоаким Форн (10,5 лет);

экс-председатель Каталонского национального собрания Хорди Санчес (9 лет); Россию могут лишить Евро-2020: украинский депутат обратился к УЕФА

Реклама президент общественной организации Òmnium Cultural Жорди Куиксарт (9 лет).

Арест и суд над каталонскими лидерами спровоцировал волну протестов в регионе. Фото: REUTERS/Susana Vera

Помилование будет условным – по условиям заключенной сделки каталонские политики в течение пяти лет не могут комментировать данное решение.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании, на котором 90,18% проголосовали за независимость автономного сообщества. Ни Украина, ни остальной мир эти результаты не признали, а организаторов голосования задержали.

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Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сбежал из Испании в Бельгию, но после того, как Европарламент лишил его депутатской неприкосновенности, а на родине выдали ордер на его арест, он сдался местной прокуратуре.

О чем еще говорят в Украине и мире 22 июня, смотрите в видеосюжете: