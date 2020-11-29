Великобритания может начать вакцинацию от COVID-19 уже через неделю

Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNtech.
Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Financial Times.
По их информации, препарат могут зарегистрировать в ближайшие несколько дней. Поставки вакцины начнутся практически сразу после получения разрешения — в течение нескольких часов, а первые прививки — с 7 декабря.
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Ранее компания объявила об эффективности препарата на 95% и подала заявки на его регистрацию. Теперь она ожидает разрешения регуляторов разных стран.
Напомним, о том, что первые поставки вакцины Pfizer в Великобритании ожидаются уже в начале следующего месяца, информировала газета The Guardian. По ее сообщению, Минздрав обещал, что больницы получат препарат до 9 декабря.
Кроме того, Трамп "обиделся" на Pfizer: затянула с сообщением о создании вакцины от COVID-19.
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