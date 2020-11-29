Українська
$ 28,44
33,85
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Великобритания может начать вакцинацию от COVID-19 уже через неделю

29 ноября, 17:40

Ольга Литвин Ольга Литвин

Препарат от Pfizer могут одобрить в ближайшие дни

Фото: Mark Lennihan / AP

Фото: Mark Lennihan / AP

Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNtech.

Реклама

Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Financial Times.

По их информации, препарат могут зарегистрировать в ближайшие несколько дней. Поставки вакцины начнутся практически сразу после получения разрешения — в течение нескольких часов, а первые прививки — с 7 декабря.

Читайте также: Конец пандемии? Как мир готовится к тотальной вакцинации от COVID-19

В тренде
Строительство "Северного потока – 2" продолжат после заморозки – СМИ

Ранее компания объявила об эффективности препарата на 95% и подала заявки на его регистрацию. Теперь она ожидает разрешения регуляторов разных стран.

Реклама

Напомним, о том, что первые поставки вакцины Pfizer в Великобритании ожидаются уже в начале следующего месяца, информировала газета The Guardian. По ее сообщению, Минздрав обещал, что больницы получат препарат до 9 декабря.

Кроме того, Трамп "обиделся" на Pfizer: затянула с сообщением о создании вакцины от COVID-19.
Ранее мы рассказывали, как Китай победил коронавирус.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания вакцинация вакцина декабрь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Заткнись, курва украинская". В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинцаЕвросоюз
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январе
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январеЕвросоюз
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗ
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗЕвросоюз
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Еще одна страна ЕС протестирует все население на коронавирус
Еще одна страна ЕС протестирует все население на коронавирусЕвросоюз
Ученые назвали четыре новых симптома COVID: на что нужно обратить внимание
Ученые назвали четыре новых симптома COVID: на что нужно обратить вниманиеСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять