Великобритания может начать вакцинацию от COVID-19 уже через неделю

Препарат от Pfizer могут одобрить в ближайшие дни

Фото: Mark Lennihan / AP

Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNtech.

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Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Financial Times.

По их информации, препарат могут зарегистрировать в ближайшие несколько дней. Поставки вакцины начнутся практически сразу после получения разрешения — в течение нескольких часов, а первые прививки — с 7 декабря.

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Ранее компания объявила об эффективности препарата на 95% и подала заявки на его регистрацию. Теперь она ожидает разрешения регуляторов разных стран.

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Напомним, о том, что первые поставки вакцины Pfizer в Великобритании ожидаются уже в начале следующего месяца, информировала газета The Guardian. По ее сообщению, Минздрав обещал, что больницы получат препарат до 9 декабря.

Кроме того, Трамп "обиделся" на Pfizer: затянула с сообщением о создании вакцины от COVID-19.

Ранее мы рассказывали, как Китай победил коронавирус.

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