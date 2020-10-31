Венгерского депутата оштрафовали на 12 000 евро за мешок картошки в парламенте

Венгерский депутат Петер Якаб оштрафован на 12 000 евро.

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Лидер правой партии "Йоббик" попытался поставить мешок с картошкой на стол премьер-министра Виктора Орбана. За это спикер Национального собрания Ласло Кёвер наложил на него крупное денежное взыскание.

"Спикер венгерского парламента оштрафовал меня на 4,4 миллиона форинтов за попытку дать Виктору Орбану мешок картошки", — объяснил проблему господин Петер в Twitter.

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Таким жестом Якаб попытался обвинить правящую партию Орбана "Фидес" в подкупе малообеспеченных избирателей Боршода перед выборами. За свои "правильные" голоса нуждающиеся жители получали картошку.

Напомним, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации на местных выборах Закарпатья.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шаг Украины касательно запрета на въезда для венгерских чиновников и даже намекнул на дальнейшую блокировку Венгрией стремления Украины в НАТО.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал Венгрии не вмешиваться во внутренние дела Украины и уважать наши национальные интересы. Он сказал, что Киев ни в коем случае не отказывается от вступления в НАТО и сравнил отношения между Украиной и Венгрией с американскими горками: сначала медленно шли вверх, а потом резко вниз.

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