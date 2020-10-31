Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Венгерского депутата оштрафовали на 12 000 евро за мешок картошки в парламенте

31 октября, 15:26

Парламентарий попытался вручить овощи премьер-министру Виктору Орбану

Венгерский депутат Петер Якаб оштрафован на 12 000 евро.

Реклама

Лидер правой партии "Йоббик" попытался поставить мешок с картошкой на стол премьер-министра Виктора Орбана. За это спикер Национального собрания Ласло Кёвер наложил на него крупное денежное взыскание.

"Спикер венгерского парламента оштрафовал меня на 4,4 миллиона форинтов за попытку дать Виктору Орбану мешок картошки", — объяснил проблему господин Петер в Twitter.

Реклама

Таким жестом Якаб попытался обвинить правящую партию Орбана "Фидес" в подкупе малообеспеченных избирателей Боршода перед выборами. За свои "правильные" голоса нуждающиеся жители получали картошку.

В тренде
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)

Напомним, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации на местных выборах Закарпатья.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шаг Украины касательно запрета на въезда для венгерских чиновников и даже намекнул на дальнейшую блокировку Венгрией стремления Украины в НАТО.

Реклама

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал Венгрии не вмешиваться во внутренние дела Украины и уважать наши национальные интересы. Он сказал, что Киев ни в коем случае не отказывается от вступления в НАТО и сравнил отношения между Украиной и Венгрией с американскими горками: сначала медленно шли вверх, а потом резко вниз.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Венгрия голоса Виктор Орбан подкуп избирателей
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Франции тысячи жителей бегут из Парижа (видео)
Во Франции тысячи жителей бегут из Парижа (видео)Евросоюз
Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивом
Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивомЭкономика
"Мое тело – мой выбор". Перед посольством Польши в Киеве разделась женщина (фото)Происшествия
"Усталость от Украины" не снята: Линкявичюс отреагировал на слова ЗеленскогоПолитика
Американский рыбак поймал сома рекордных размеров (фото)
Американский рыбак поймал сома рекордных размеров (фото)Fun
"Вы шутите?" Отец ребенка с "кошмарной" фамилией попал в неловкую ситуацию в роддомеFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять