Венгрия обратилась в ОБСЕ из-за ситуации на Закарпатье

Министерство иностранных дел Венгрии обратилось в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с требованием направить в Закарпатскую область Украины мониторинговую миссию из-за угроз в адрес местных венгров.

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Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в Facebook.

"Я поговорил по телефону со своим другом Гентом Чакаем, министром иностранных дел Албании, который сейчас также председательствует в ОБСЕ. Я попросил его направить специальную миссию наблюдателей ОБСЕ в Украину на Закарпатье для расследования вчерашних оскорблений в адрес венгерской общины", - написал Сийярто.

Он подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ будут проинформированы о произошедшем и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

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Напомним, посол Венгрии Иштван Ийдярто был вызван 1 декабря в МИД Украины из-за ситуации на Закарпатье и деструктивных заявлений венгерской стороны по этому поводу.

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30 ноября разгорелся скандал из-за исполнения гимна Венгрии на заседании Сюртовской ОТГ Закарпатской области. В то же время в Обществе венгерской культуры Закарпатья заявили, что венгерский гимн – молитва к Богу, а Партия венгров Украины – христианская партия.

В Сети также появилось видео с неизвестными в масках, которые угрожают закарпатским венграм, на что глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские власти будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые прикидываются патриотами и несут угрозу обществу

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