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Венгрия отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса

31 декабря, 15:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Страна ранее участвовала в российских испытаниях

Венгрия не собирается закупать вакцину у России из-за того, что у РФ "недостаточно мощностей" для производства препарата.

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Об этом заявил глава администрации премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Reuters.

Вместо этого Венгрия будет покупать вакцины либо через механизм закупок Европейского Союза, либо напрямую из Китая.

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Ранее Венгрия участвовала в российских испытаниях и была одним из первых получателей небольших партий российской вакцины Sputnik V. Другие европейские страны из-за этого опасались, что Венгрия обойдет механизм утверждения ЕС.

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Напомним, на Алтае три медика заразились COVID-19 после прививки вакциной Sputnik V.

Тем временем китайская вакцина от коронавируса Sinopharm показала эффективность 80%. Она уже получила одобрение Национального управления медицинских продуктов Китая.

А китайская вакцина против коронавируса Sinovac показала эффективность 97%. Ее планирует закупить Украины.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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