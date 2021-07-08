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Венгрия передумала: пункты пропуска с Украиной снова работают

8 июля 2021 7:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ранее Будапешт до конца месяца запретил впускать людей и машины через пункты пропуска "Барабаш – Косино" и "Лонья – Дзвонковое"

Венгрия открыла два пункта пропуска на границе с Украиной. Фото: dpsu.gov.ua

Венгрия открыла два пункта пропуска на границе с Украиной. Фото: dpsu.gov.ua

Венгрия возобновила пропуск людей и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш", которые закрыли в начале месяца из-за рисков распространения коронавируса. Ограничения должны были продлиться до конца месяца.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Так, пункт пропуска "Косино – Барабаш" работает с 8:00 до 20:00, а "Дзвонковое – Лонья" – с 8:00 до 19:00.

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Ранее мы сообщали, что Словакия изменила правила въезда на свою территорию для украинцев. Украина в красном списке – гражданам нужно будет предварительно зарегистрироваться на специальном сайте.

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Также напомним, ЕС разрешил привитым от COVID-19 свободные поездки по своей территории.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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