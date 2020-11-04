Венгрия вводит комендантский час и ужесточает штрафы из-за коронавируса

Правительство Венгрии приняло решение повторно ввести комендантский час, чтобы сдержать быстрое распространение коронавирусной инфекции. С полуночи до 5 утра в стране будут закрыты бары и развлекательные заведения.

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Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Reuters.

По словам венгерского премьера, правительство рассчитывает, что парламент продлит "особый правовой режим" на 90 дней.

Также будут введены высокие штрафы за нарушение масочного режима.

Орбан подчеркнул, что стране необходимо принять меры, чтобы больницы могли выдержать нагрузку.

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"Пришло время принять дополнительные меры для обеспечения непрерывной работы больниц и... защиты пожилых людей", – сказал Орбан.

В то же время школы пока не закрывают, также днем продолжат работать магазины и рестораны, не отменяют и футбольные матчи.



Подробности новых ограничений обещают опубликовать позже.

Напомним, в Литве с конца этой недели вводят всеобщий карантин из-за распространения коронавируса.

Мы также сообщали, что Из-за резкого роста больных коронавирусом в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

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