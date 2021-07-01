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Венгрия закрыла границу с Украиной: для кого сделают исключение

1 июля 2021 16:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Будапешт до конца месяца запретил впускать людей и машины через пункты пропуска "Барабаш-Косино" и "Лонья-Звонково"

Венгерские власти боятся, что коронавирус из Украины вызовет новую вспышку пандемии

Венгерские власти боятся, что коронавирус из Украины вызовет новую вспышку пандемии / Фото: ГПСУ

Не прошло и месяца после того, как власти Венгрии решили впускать украинцев с COVID-паспортами, страна ограничила пропуск людей через два пограничных пункта в течение июля.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Соответствующее решение было принято главным управлением полиции Венгрии. Ограничение коснется пунктов пропуска "Барабаш-Косино" и "Лонья-Звонково" и будет действовать с 2 по 30 июля.

"Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают", – добавили пограничники.

Как пишут венгерские СМИ, министр внутренних дел страны Шандор Пинтер решил ограничить работу пограничных пунктов "в целях предотвращения риска распространения эпидемии" COVID-19.

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Исключение сделают только для людей, которые въезжают в Венгрию из приграничных населенных пунктов для вакцинации от коронавируса. Но после этого им придется вернуться в Украину.

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Стоит отметить, что всего на украинско-венгерской границе обустроены пять проходных пункта, однако из-за коронавирусной пандемии их них оставались рабочими только два.

Тем временем, Кабмин Украины одобрил соглашение с правительством Перу о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания граждан.

Смотрите подробнее, о чем еще говорят в Украине и мире 1 июля:

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