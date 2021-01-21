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"Верно и необходимо": Меркель требует освободить Навального немедленно

21 января, 14:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Канцлер Германии вступилась за российского оппозиционера

Канцлер Германии Ангела Меркель от имени всего федерального правительства призвала Россию освободить оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января по прилете в Москву.

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Об этом Меркель заявила журналистам во время брифинга в Берлине 21 января.

"Да, я, как и все правительство ФРГ, требую немедленно освободить Навального. Мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо", – сказала канцлер.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ задержали Алексея Навального в аэропорту "Шереметьево", куда он прилетел из Германии, где с августа находился на лечении после отравления боевым ядом "Новичок".

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Химкинский городской суд принял решение насчет превентивной меры о помещении оппозиционера под стражу сроком на месяц – до 15 февраля. Его обвиняют в нарушении обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше". При этом сам суд проходил в отделении полиции и со многочисленными нарушениями.

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Больше о том, что за что арестовали Алексея Навального и в чем его обвиняют на родине, читайте в нашем материале.

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Россия Германия оппозиционер Ангела Меркель Алексей Навальный
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