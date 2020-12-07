"Вирусный терминатор": в Греции создали "супермаску" от COVID-19 (фото)

Греческие ученые разработали высокотехнологичное устройство – индивидуальную защитную маску, которая совмещает современные системы противомикробной и противовирусной защиты, а также стерилизации вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

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Об этом сообщает греческий портал SKAI.

Приспособление изобрели сотрудники Университета Аристотеля в Салониках, дав ему амбициозное название Virus Terminator Greece, сокращенно – VITER1 GR.

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Оно состоит из полнолицевой силиконовой маски, совмещенной с респираторами, которые фильтруют воздух с использованием активированного угля и стерилизуют при помощи ультрафиолетового излучения.

Фото: пресс-служба Университета Аристотеля

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Создатели утверждают, что такая система защиты полностью уничтожает все нежелательные микробы, вирусы и другие патогенные организмы. При этом они задерживаются на специальном фильтре.

Аналогичным образом стерилизуется и выдыхаемый воздух.

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Авторы уже запатентовали свое устройство во Всемирной организации интеллектуальной собственности и Патентном ведомстве США.

Фото: пресс-служба Университета Аристотеля

Использовать изобретение планируют в больницах, помещениях, где чистота воздуха контролируется по ISO, а также там, где требуется защита от инфекционных агентов.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что если 90% населения Земли будет носить маски, чтобы защититься от коронавируса, это позволит избежать карантина.

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Также мы сообщали, что по состоянию на утро 7 декабря в мире зафиксировано 67 млн случаев заражения COVID-19.

А как с "безмасочниками" борются в Украине, смотрите в видеосюжете:

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