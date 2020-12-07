"Вирусный терминатор": в Греции создали "супермаску" от COVID-19 (фото)

Греческие ученые разработали высокотехнологичное устройство – индивидуальную защитную маску, которая совмещает современные системы противомикробной и противовирусной защиты, а также стерилизации вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Об этом сообщает греческий портал SKAI.
Приспособление изобрели сотрудники Университета Аристотеля в Салониках, дав ему амбициозное название Virus Terminator Greece, сокращенно – VITER1 GR.
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Оно состоит из полнолицевой силиконовой маски, совмещенной с респираторами, которые фильтруют воздух с использованием активированного угля и стерилизуют при помощи ультрафиолетового излучения.
Создатели утверждают, что такая система защиты полностью уничтожает все нежелательные микробы, вирусы и другие патогенные организмы. При этом они задерживаются на специальном фильтре.
Аналогичным образом стерилизуется и выдыхаемый воздух.
Авторы уже запатентовали свое устройство во Всемирной организации интеллектуальной собственности и Патентном ведомстве США.
Использовать изобретение планируют в больницах, помещениях, где чистота воздуха контролируется по ISO, а также там, где требуется защита от инфекционных агентов.
Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что если 90% населения Земли будет носить маски, чтобы защититься от коронавируса, это позволит избежать карантина.
Также мы сообщали, что по состоянию на утро 7 декабря в мире зафиксировано 67 млн случаев заражения COVID-19.
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