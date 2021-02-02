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Во Франции бывший военный отрезал голову бездомному: видео

2 февраля, 10:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Свидетели говорят, задержанный всегда был тихим и спокойным

Во французском городе Тулон произошло жуткое убийство. Бывший военный прямо у себя дома казнил бездомного, а отрезанную голову выбросил из окна в коробке.

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Убийцу уже задержали. Полиция прибыла по вызову соседей, и сразу нашла в квартире тело жертвы. На военного теперь ждет психологическая экспертиза. Свидетели говорят, он всегда был тихим и спокойным, но недавно поссорился с женой и она подала на развод.

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Ранее сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину по подозрению в двойном убийстве. Он ходил с человеческой головой в руках. Кроме того, по данным правоохранителей, он был обмотан человеческими внутренними органами. В его квартире нашли тела двух погибших.

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