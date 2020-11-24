Во Франции хотят с 15 декабря отменить карантин: послабления обещают уже в субботу

Во Франции с 15 декабря могут отменить карантин в связи с коронавирусом COVID-19, поскольку пик второй волны эпидемии пройден, так как количество новых случаев значительно снизилось в последние дни.

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Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телеобращения к нации, передает Le Figaro.

В то же время если с 15 декабря отменят карантин, то в тот же день будет введен комендантский час с 21:00 до 07:00.

По словам Макрона, карантин отменят, если в день будут фиксировать не более 5 тыс. заболевших.

"В этом случае режим изоляции может быть отменен, и мы сможем снова перемещаться беспрепятственно, в том числе между регионами и провести Рождество с семьей", – заявил президент.

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При этом карантинные меры точно смягчат уже с 28 ноября – разрешат прогулки на улице, но не более 3 часов и не далее 20 км, а также до 21:00 будут работать магазины и возобновятся службы в церквях.

В то же время кафе, рестораны и тренажерные залы смогут открыться только на последнем этапе ослабления карантина – с 20 января.

Напомним, ранее французский премьер Жан Кастекс заявил, что во Франции не будут смягчать карантин и жесткие ограничения в стране, скорее всего, будут действовать до лета 2021 года.

Локдаун во Франции вступил в силу в ночь с четверга на пятницу, 30 октября. Тогда Макрон пообещал пересматривать карантинные правила каждые 15 дней.

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