Во Франции и Германии будут вводить третью дозу вакцины против СOVID-19

Французское и германское правительства решили в сентябре ревакцинировать от коронавируса уязвимые группы населения, несмотря на призыва ВОЗ

Германия и Франция будут ревакцинировать от COVID / коллаж "Сегодня"

Германия и Франция намерены ревакцинировать третьей, бустерной, дозой против COVID-19 наиболее уязвимые слои населения с сентября, несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не делать этого, пока не будет вакцинировано большинство людей в бедных странах.

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Об этом сообщает France24.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заяв, что Франция работает над введением третьих доз вакцины от коронавируса для пожилых и уязвимых людей с сентября.

"Третья доза, вероятно, будет необходима не для всех сразу, но в любом случае для наиболее уязвимых и самых пожилых", – цитирует его издание.

Министерство здравоохранения Германии также заявило, что с сентября намерены предоставить бустерные дозы пациентам с ослабленным иммунитетом, очень пожилым людям и жильцам домов престарелых.

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На обвинения ВОЗ богатых стран в чрезмерном использовании вакцины Германия уже заявила, что пожертвует более бедным странам не менее 30 миллионов доз вакцины от COVID-19.

"Мы хотим обеспечить уязвимые группы в Германии профилактической третьей вакцинацией и в то же время поддержать вакцинацию как можно большего числа людей в мире", – отметили в Минздраве Германии.

Следует отметить, несогласны с заявлениями ВОЗ о третьей ревакцинации и в Вашингтоне. Выступая на пресс-конференции, секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что если США посчитают необходимым провести бустерную, третью дозу вакцины, то они это сделают.

Отметим, на сегодняшний день во Франция и Германия хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили соответственно 64,5% и 62% граждан страны, при этом 49% французов и 53% немцев были полностью вакцинированы.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал в среду прекратить ревакцинацию как минимум до конца сентября, заявив, что для богатых стран недопустимо использовать больше глобальных поставок вакцин, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс вакцинации.

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Что касается Украины, то сейчас в нашей стране продолжается 5-й этап вакцинации – получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Всего с начала кампании в Украине привито 5 911 202 человека. Вакцинацию завершили уже 2 151 799 человек – они получили две дозы препарата.

Также в Украине рассматривается вариант ввода запрета на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса.

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