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Во Франции из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положение

18 октября, 13:50

За прошедшие сутки в стране обнаружили более 32 тысяч инфицированных

Во Франции с начала пандемии показатель инфицированных COVID-19 за прошедшие сутки возрос более чем до 32,4 тысячи и является рекордным для страны. Поэтому правительство ввело общенациональное чрезвычайное положение в области здравоохранения.

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Чтобы остановить быстрое распространение коронавируса, в девяти крупных городах страны с полуночи пятницы ввели комендантский час с 21:00 до 6:00, сообщает агентство Xinhua.

Согласно данным французского Агентства здравоохранения, установленный в четверг максимум в 30 621 инфицированных побил вчерашний рекорд в 32 427 новых случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных COVID-19 с момента вспышки эпидемии во Франции составляет 867 197 человек. Число погибших в результате болезни достигло 33 392.

В течение последних семи дней во Франции было совершено 7198 новых госпитализаций.

"Распространение инфекции среди пожилых людей держится на высоком уровне, и это предполагает дальнейшее увеличение количества госпитализаций и смертности в течение ближайших недель", — заявили в Агентстве здравоохранения.

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Напомним, что после встречи глав МИД стран ЕС коронавирус подтвердили у двух министров.

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Мы писали также, что количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 40 млн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция чрезвычайное положение эпидемия инфекция коронавирус
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