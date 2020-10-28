Во Франции могут ввести общенациональный карантин

Во Франции из-за большого числа больных коронавирусом могут ввести на один месяц общенациональный карантин.
Об этом сообщает BFMTV.
В рамках ужесточенного карантина могут закрыть бары и рестораны по всей стране, а также ввести ограничения по передвижению. В то же время школы и садики, как и государственные службы, не будут прекращать работу.
Учебу будет рекомендовано перевести на дистанционный режим.
28 октября Эммануэль Макрон должен выступить с обращением, в котором сообщит о новых ограничениях.
В правительстве считают, что на фоне рекордных показателей заражения коронавирусом нужно вводить ограничения по всей стране.
К слову, по состоянию на утро28 октября, во Франции зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 35 тысяч человек. В то же время болезнь смогли побороть 113 тысяч пациентов.
Напомним, из-за новых случаев коронавируса власти некоторых стран Европы усиливают карантин.
Также мы писали, что в большинстве стран Европы наблюдается крайне тревожная эпидемиологическая ситуация.
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