Во Франции могут ввести общенациональный карантин

Во Франции из-за большого числа больных коронавирусом могут ввести на один месяц общенациональный карантин.

Реклама

Об этом сообщает BFMTV.

В рамках ужесточенного карантина могут закрыть бары и рестораны по всей стране, а также ввести ограничения по передвижению. В то же время школы и садики, как и государственные службы, не будут прекращать работу.

Учебу будет рекомендовано перевести на дистанционный режим.

28 октября Эммануэль Макрон должен выступить с обращением, в котором сообщит о новых ограничениях.

В тренде В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе

Реклама

В правительстве считают, что на фоне рекордных показателей заражения коронавирусом нужно вводить ограничения по всей стране.

К слову, по состоянию на утро28 октября, во Франции зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 35 тысяч человек. В то же время болезнь смогли побороть 113 тысяч пациентов.

Напомним, из-за новых случаев коронавируса власти некоторых стран Европы усиливают карантин.

Также мы писали, что в большинстве стран Европы наблюдается крайне тревожная эпидемиологическая ситуация.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама