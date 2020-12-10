Во Франции мужчина с ножами напал на полицейских – есть раненые

В среду, 9 декабря, во Франции в городе Боллел на полицейских напал мужчина, вооруженный двумя ножами.

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Об этом сообщает BFM TV.

Трое полицейских были вызваны на место происшествия после того, как вооруженный мужчина ворвался в дом женщины.

Злоумышленник смог пробить лезвием бронежилет женщины-полицейской в районе живота. Также он ранил двух правоохранителей в горло и руку.

Они получили легкие травмы.

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По информации СМИ, во время нападения он кричал "Аллах Акбар".

Недавно мы также писали, что офицер пограничной полиции Израиля получил ножевое ранение в результате нападения в Старом городе Иерусалима.

Также ранее в Одессе мужчина ударил ножом в сердце 20-летнего парня за отказ угостить сигаретой. Полицию и скорую вызвали очевидцы, а нападавший сбежал.

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