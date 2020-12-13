Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих – есть пострадавшие

В субботу, 12 декабря, во Франции в городе Антони возле Парижа мужчина с ножом напал на трех человек, в результате нападения погибших нет.

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Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина нанес потерпевшим ножевые ранения в спину, лопатки и туловище. Их экстренно госпитализировали.

В полиции рассказали, что нападавший страдает от "серьезных психологических расстройств" шизофренического типа.

Отмечается, что инцидент не был террористическим или криминальным.

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Ранее мы писали, что во Франции, в городе Боллен, на полицейских напал мужчина, вооруженный двумя ножами. Злоумышленник смог пробить лезвием бронежилет женщины-полицейского в районе живота. Также он ранил двух правоохранителей в горло и руку.

Недавно мы также писали, что офицер пограничной полиции Израиля получил ножевое ранение в результате нападения в Старом городе Иерусалима.

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