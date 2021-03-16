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Во Франции началась третья волна коронавируса

16 марта, 23:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Премьер Кастекс считает выходом из сложившейся ситуации массовую вакцинацию населения

Вслед за Германией, где на прошлой неделе объявили начало третья волна коронавирусной пандемии, аналогичное заявление сделали власти Франции.

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Как сообщает France24, первым об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, выступая во французском парламенте 16 марта.

"Франция вступила в своего рода третью волну", – сказал французский премьер.

Кастекс назвал характерной особенностью этого периода появление множества различных штаммов инфекции, и большая важность уделяется успеху национальной иммунизационной кампании.

"Мы знаем, что именно массовая вакцинация позволит нам выйти из этого [третьей волны – ред.]", – сказал глава Кабмина.

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Кроме того, Жан Кастекс намекнул на то, что в столичном регионе, включая Париж, вслед за несколькими другими в ближайшие дни могут быть введены жесткие карантинные меры.

Стоит отметить, что Франция стала одной из многих европейских стран, которые отказались использовать препарат от COVID-19 производства AstraZeneca. Несмотря на это, за последние сутки в стране ввели больше 144 тыс. доз вакцины, а всего с начала иммунизационной кампании – почти 5,3 млн.

Видео: Сегодня

За время пандемии во Франции выявили свыше 4 млн случаев COVID-19, около 90 тыс. из них имели летальный исход. В связи с тяжелой ситуацией из-за эпидемии Франция усилила карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция коронавирус COVID-19 Жан Кастекс третья волна
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