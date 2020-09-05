Во Франции неизлечимо больной хотел умереть в прямом эфире. Facebook его забанил

Социальная сеть Facebook не даст французу Алену Коку транслировать свою смерть в прямом эфире. Мужчина собирался показать свои последние дни онлайн после того, как президент Франции Эммануэль Макрон отклонил запрос 57-летнего больного на эвтаназию.

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Как пишет ВВС, Ален Кок, после решения властей, отказался от еды и лекарств и заявил, что будет транслировать свой уход. Таким образом мужчина хочет заставить власти изменить законодательство и разрешить неизлечимо больным умирать, когда они захотят.

Мужчина прикован к постели в своем доме в Дижоне, он страдает дегенеративным заболеванием, из-за которого стенки его артерий слипаются. В Facebook больной написал, что съел свое последнее в жизни блюдо и готов уйти, и что он счастлив.

"Я знаю, что впереди сложные дни, но я принял решение и абсолютно спокоен", – пишет Ален Кок.

Реклама / Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Facebook расстроил планы мужчины, объяснив свое решение политикой соцсети, которая не позволяет демонстрировать попытки суицида.

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"Мы уважаем решение господина Кока привлечь внимание к этому сложному вопросу. Руководствуясь советами экспертов, мы приняли меры, чтобы Алан не мог вести прямые эфиры со своей страницы", – рассказал спикер соцсети в комментарии AFP.

Ален Кок, тем не менее, не сдается и призывает людей, которые его поддерживают, уговаривать Facebook реализовать его задумку.

С просьбой об эвтаназии Кок обратился к Макрону в июле текущего года. От отметил, что хочет умереть достойно и не страдать от ужасных болей. Макрон заявил, что письмо его очень тронуло, но он не может его удовлетворить, так как "президент не превыше закона". Во Франции вопрос эвтаназии вызывает много споров – протестуют, в основном, представители консервативных религиозных общин.

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Напомним, год назад чемпионка Паралимпийских игр в гонках на колясках бельгийка Марике Верворт ушла из жизни в результате эвтаназии. В 2016 году в интервью на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Марике рассказала, что постоянно ощущает боль из-за неизлечимого мышечного заболевания и готова добровольно уйти из жизни.

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