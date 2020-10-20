Во Франции обезглавленного исламистами учителя наградят главным гражданским орденом

Французского преподавателя истории Самюэля Пати, обезглавленного после того, как он показывал на своих уроках карикатуры на пророку Мухаммеда, наградят государственным орденом посмертно.

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Об этом, как сообщает BFM TV, 20 октября заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке

По его словам, педагога наградят орденом Почетного легиона – это высочайшая награда во Франции за гражданские заслуги, которую присуждает президент.

Участница митинга в память о Самюэле Пати. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

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Церемония награждения состоится 20 октября в Сорбонне.

Напомним, что 47-летний Пати был убит 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин. После случившегося были задержаны девять человек – четверо из них поместили под стражу.

Сам предполагаемый убийца был застрелен полицейскими при задержании в соседнем городе – им оказался Абдуллах Анзоров, который в шестилетнем возрасте въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году и имел статус беженца.

На этом фоне министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о намерении французских властей выслать из страны более 200 иностранцев, которых обвиняют в радикальном экстремизме.

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