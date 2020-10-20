Українська
$ 28,38
33,43
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Во Франции обезглавленного исламистами учителя наградят главным гражданским орденом

20 октября, 13:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Самюэль Пати посмертно станет кавалером ордена Почетного легиона

Французского преподавателя истории Самюэля Пати, обезглавленного после того, как он показывал на своих уроках карикатуры на пророку Мухаммеда, наградят государственным орденом посмертно.

Реклама

Об этом, как сообщает BFM TV, 20 октября заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке

По его словам, педагога наградят орденом Почетного легиона – это высочайшая награда во Франции за гражданские заслуги, которую присуждает президент.

Участница митинга в память о Самюэле Пати. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Участница митинга в память о Самюэле Пати. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

В тренде
Армянские военные показали сбитые беспилотники Азербайджана: видео
Реклама

Церемония награждения состоится 20 октября в Сорбонне.

Напомним, что 47-летний Пати был убит 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин. После случившегося были задержаны девять человек – четверо из них поместили под стражу.

Сам предполагаемый убийца был застрелен полицейскими при задержании в соседнем городе – им оказался Абдуллах Анзоров, который в шестилетнем возрасте въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году и имел статус беженца.

На этом фоне министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о намерении французских властей выслать из страны более 200 иностранцев, которых обвиняют в радикальном экстремизме.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция убийство ислам орден учитель исламисты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянин
Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянинЕвросоюз
"Так тому и быть": Лавров грозится разорвать общение со странами ЕСРоссия
Министр назвала премьера
Министр назвала премьера "дебилом". Она думала, что камера уже выключена (видео)Fun
Во Франции из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положение
Во Франции из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положениеЕвросоюз
Суд в Италии отверг важное
Суд в Италии отверг важное "доказательство" вины МаркиваУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять