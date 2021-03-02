Во Франции ослабили возрастные ограничения в применении вакцины AstraZeneca

Во Франции разрешили применять вакцину от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca для людей старше 65 лет.

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Об этом сообщает ВВС.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сказал, что люди с уже существующими заболеваниями, такими как высокое давление или диабет, могут получить вакцину AstraZeneca в больницах, а в течение некоторого времени она будет доступна и в аптеках.

По его словам, эту вакцину будут предлагать людям старше 50 лет, в том числе в возрасте от 65 до 75 лет. Людям старше 75 лет по-прежнему будут предлагаться прививки от Pfizer или Moderna в центре вакцинации.

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Ранее мы писали, что компания AstraZeneca планирует к осени разработать новое поколение вакцины, которая позволит бороться с новыми штаммами коронавируса.

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Также мы писали, что жители Германии отказываются прививаться препаратом компании AstraZeneca. Медики говорят, что использовали только 15% имеющихся доз вакцины.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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