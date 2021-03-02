Українська
$ 28
33,72
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Во Франции ослабили возрастные ограничения в применении вакцины AstraZeneca

2 марта, 12:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Прививку разрешили для людей старше 65 лет

Во Франции разрешили применять вакцину от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca для людей старше 65 лет.

Реклама

Об этом сообщает ВВС.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сказал, что люди с уже существующими заболеваниями, такими как высокое давление или диабет, могут получить вакцину AstraZeneca в больницах, а в течение некоторого времени она будет доступна и в аптеках.

По его словам, эту вакцину будут предлагать людям старше 50 лет, в том числе в возрасте от 65 до 75 лет. Людям старше 75 лет по-прежнему будут предлагаться прививки от Pfizer или Moderna в центре вакцинации.

В тренде
Лукашенко уволил собственного сына: что происходит в Беларуси

Ранее мы писали, что компания AstraZeneca планирует к осени разработать новое поколение вакцины, которая позволит бороться с новыми штаммами коронавируса.

Реклама

Также мы писали, что жители Германии отказываются прививаться препаратом компании AstraZeneca. Медики говорят, что использовали только 15% имеющихся доз вакцины.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция вакцинация вакцина коронавирус AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?
Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакцины
Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакциныЕвросоюз
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадают
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадаютЕвросоюз
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZeneca
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZenecaЕвросоюз
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика
В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)
В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять