Во Франции пересмотрят закон, вызвавший антиполицейские протесты

Макрон поручил восстановить доверие между полицией и гражданами

Во Франции на фоне массовых протестов планируют пересмотреть спорный закон "О глобальной безопасности", предусматривающий наказание за распространение изображений полицейских, уже одобренный Национальным собранием.

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Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Республика на марше" Кристоф Кастанер после кризисного заседания парламентских фракций коалиционного большинства, передает DW.

По его словам , "будет предложена совершенно новая редакция статьи 24" – именно против нее протестуют люди.

Нынешняя редакция упомянутой статьи ограничивает видеосъемку полицейских операций и предусматривает многотысячный штраф или даже лишение свободы за публикацию фотографий полицейских при исполнении обязанностей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства срочно выработать предложения по мерам для восстановления доверия между полицией и гражданами.

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Французская оппозиция в свою очередь добивается, чтобы президент отозвал законопроект, который еще не получил одобрения верхней палаты парламента – Сената.

Напомним, во Франции в конце ноября депутаты Национального собрания проголосовали за принятие в первом чтении новой статьи закона "О глобальной безопасности", предусматривающей наказание за распространение изображений полицейских "с целью нанесения им вреда". После этого в стране не утихают массовые протесты, сопровождающиеся жестокими столкновениями с полицией.

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