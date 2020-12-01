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Во Франции пересмотрят закон, вызвавший антиполицейские протесты

1 декабря, 03:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Макрон поручил восстановить доверие между полицией и гражданами

Во Франции на фоне массовых протестов планируют пересмотреть спорный закон "О глобальной безопасности", предусматривающий наказание за распространение изображений полицейских, уже одобренный Национальным собранием.

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Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Республика на марше" Кристоф Кастанер после кризисного заседания парламентских фракций коалиционного большинства, передает DW.

По его словам , "будет предложена совершенно новая редакция статьи 24" – именно против нее протестуют люди.

Нынешняя редакция упомянутой статьи ограничивает видеосъемку полицейских операций и предусматривает многотысячный штраф или даже лишение свободы за публикацию фотографий полицейских при исполнении обязанностей.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства срочно выработать предложения по мерам для восстановления доверия между полицией и гражданами.

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Французская оппозиция в свою очередь добивается, чтобы президент отозвал законопроект, который еще не получил одобрения верхней палаты парламента – Сената.

Напомним, во Франции в конце ноября депутаты Национального собрания проголосовали за принятие в первом чтении новой статьи закона "О глобальной безопасности", предусматривающей наказание за распространение изображений полицейских "с целью нанесения им вреда". После этого в стране не утихают массовые протесты, сопровождающиеся жестокими столкновениями с полицией.

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Франция протесты полиция закон
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