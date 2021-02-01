Во Франции посреди улицы нашли коробку с отрезанной головой

Предполагаемый убийца при задержании не сопротивлялся и говорил о Сатане

В городе Тулон, расположенном на севере Франции, обнаружили на улице коробку с отрезанной человеческой головой.

Об этом сообщает Nice Matin.

Предполагается, что картонную коробку с жутким содержанием выбросили из окна жилого дома днем 1 февраля.

Вскоре на место событий прибыли сотрудники спецназа и задержали подозреваемого. Его личность установить пока что не удалось – известно лишь, что мужчине около 40 лет. В момент задержания он не сопротивлялся и говорил о сатане.

В квартире, в которой его задержали, обнаружили вероятное орудие убийства – катану.

Часть города находится в оцеплении.

Предполагается, что террористической составляющей у преступления нет.

Напомним, что в октябре Францию шокировало другое убийство – учителю колледжа в пригороде Парижа отсекли голову после того, как он показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

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