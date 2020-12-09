Во Франции разбился вертолет: на борту были шесть человек

В результате крушения погибли пять человек

Во вторник, 8 декабря, на востоке Франции потерпел крушение вертолет, на борту которого были шесть человек.

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Об этом сообщает BFM.

Представитель префектуры департамента рассказал, что инцидент произошел недалеко от Альбервиля, на высоте 1800 м.

"Вертолет французской воздушной навигационной службы потерпел крушение около 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву). На борту находились четыре сотрудника этой службы и двое спасателей", – сказал он.

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Отмечается, что пилот вертолета дал сигнал тревоги.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что погибли пять человек. Жизнь еще одного человека спасают медики.

Напомним, на египетском полуострове Южный Синай, неподалеку от курортного города Шарм-ель-Шейх, произошло крушение вертолета многонациональных сил по поддержанию мира, погибли восемь человек.

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