Во Франции разбился вертолет: на борту были шесть человек

Во вторник, 8 декабря, на востоке Франции потерпел крушение вертолет, на борту которого были шесть человек.
Об этом сообщает BFM.
Представитель префектуры департамента рассказал, что инцидент произошел недалеко от Альбервиля, на высоте 1800 м.
"Вертолет французской воздушной навигационной службы потерпел крушение около 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву). На борту находились четыре сотрудника этой службы и двое спасателей", – сказал он.
Отмечается, что пилот вертолета дал сигнал тревоги.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что погибли пять человек. Жизнь еще одного человека спасают медики.
Напомним, на египетском полуострове Южный Синай, неподалеку от курортного города Шарм-ель-Шейх, произошло крушение вертолета многонациональных сил по поддержанию мира, погибли восемь человек.
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