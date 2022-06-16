Во Франции россиянин осквернил флаг Украины – его данные "слили" в Сеть

Неравнодушные граждане наказали рашиста

Россиянин счел остроумной выходку с украинским флагом / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Франции разразился скандал из-за очередного рашиста. Россиянин демонстративно высморкался во флаг Украины и опубликовал видео. Возмущенные люди нашли все его данные и выложили в сеть. Информация появилась в Telegram-канале "я вам пишу!"

Мужчина снял маленький сине-желтый флаг с чужого автомобиля, сел в машину и высморкался в него, выкрикнув при этом "Слава Украине". Как выяснилось, мужчину зовут Ричард Кравчук, он 1984 года рождения, есть жена и ребенок. Также обнародовали его место работы, номер телефона и ссылки на страницы в соцсетях.

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"Неприятный рассеянин считает, что высморкаться во флаг Украины — отличная шуточка. Тогда вопрос: а какого х** этот господин не сидит в своей прекрасной Рассее, а тусит во Франции? От х*ле, спрашивается? Очень хочется, чтобы его депортировали, и на Урале пусть хоть подтирается нашими флагами — ну, а шо делать, если нет бумаги?" — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Сети появилась фотография могилы военного в России, на которую кто-то положил венок в цветах украинского флага. Там похоронен лейтенант Никита Мальковский, который погиб 27 мая. Ему было 28 лет. Могила находится на Славянском кладбище Краснодара.

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