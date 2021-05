Во Франции после карантина открывают Диснейленд

Во Париже снова открывают парк аттракционов и развлечений "Диснейленд".

Об этом говорится на странице парка в Twitter.

"Мечты сбываются! Парижский "Диснейленд" вновь откроется 17 июня", – заявила администрация парка.

[NEWS] Dreams really do come true! Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, Disney's Newport Bay Club and Disney Village will reopen on 17th June. https://t.co/JBVWPiXdA3pic.twitter.com/rcSGiZbmGy