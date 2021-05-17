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Во Франции после карантина открывают Диснейленд

17 мая, 14:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за пандемии коронавируса открытие парка развлечений переносили дважды, однако, теперь будут действовать усиленные карантинные меры

Диснейленд в Париже

Диснейленд в Париже / Фото: Depositphotos

Во Париже снова открывают парк аттракционов и развлечений "Диснейленд".

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Об этом говорится на странице парка в Twitter.

"Мечты сбываются! Парижский "Диснейленд" вновь откроется 17 июня", – заявила администрация парка.

Из-за пандемии коронавируса в "Диснейленде" будут действовать усиленные меры безопасности, однако, что именно изменится для посетителей, пока неизвестно.

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Во Франции с начала пандемии коронавируса было зафиксировано более 5,88 млн случаев коронавирусной инфекции, только за последние сутки число заболевших увеличилось еще на почти 14 тысяч.

Ранее в парижском Диснейленде, который считается одной из крупнейших туристических достопримечательностей Европы, решили проводить вакцинацию от коронавируса.

Напомним, что c 3 апреля в стране действует общенациональный локдаун, который включает комендантский час, закрытие детсадов и школ, а также ограничение на перемещения.

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