Во Франции тысячи жителей бегут из Парижа (видео)

Во Франции десятки тысяч жителей Парижа уезжают из города перед началом нового общенационального карантина, который вступил в действие с полуночи 30 октября.
Об этом сообщает Daily Mail.
Накануне локдауна французы опустошали супермаркеты и стояли в огромных очередях в парикмахерские.
Ограничения продлятся, предположительно, до 1 декабря. Теперь французы должны иметь при себе документы, подтверждающие причину их ухода из дома.
По словам министра здравоохранения Франции, до миллиона человек в стране могут заболеть COVID-19.
По состоянию на ночь 30 октября, во Франции зафиксировали более миллиона случаев COVID-19. За последние сутки выявили 47 637 новых случаев. В то же время побороть болезнь смогли 115 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 020 пациентов.
Напомним, по словам французского лидера, распространение вируса во Франции превзошло "самые пессимистические прогнозы". Макрон пообещал пересматривать карантинные правила каждые 15 дней.
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