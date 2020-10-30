Во Франции тысячи жителей бегут из Парижа (видео)

В Париже образовались многочисленные пробки

Во Франции десятки тысяч жителей Парижа уезжают из города перед началом нового общенационального карантина, который вступил в действие с полуночи 30 октября.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Накануне локдауна французы опустошали супермаркеты и стояли в огромных очередях в парикмахерские.

Ограничения продлятся, предположительно, до 1 декабря. Теперь французы должны иметь при себе документы, подтверждающие причину их ухода из дома.

По словам министра здравоохранения Франции, до миллиона человек в стране могут заболеть COVID-19.

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По состоянию на ночь 30 октября, во Франции зафиксировали более миллиона случаев COVID-19. За последние сутки выявили 47 637 новых случаев. В то же время побороть болезнь смогли 115 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 020 пациентов.

Видео: "Свежести"

Напомним, по словам французского лидера, распространение вируса во Франции превзошло "самые пессимистические прогнозы". Макрон пообещал пересматривать карантинные правила каждые 15 дней.

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