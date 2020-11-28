Во Франции в тюрьму посадили молодого человека за угрозу убить преподавателя

Парень запугивал педагога, что тот умрет, как Самюэль Пати

Во Франции к полутора годам тюрьмы приговорен 19-летний молодой человек. Парень угрожал расправиться с преподавателем лицея, "как с Самюэлем Пати", — учителем, которого убил и обезглавил исламский террорист.

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Газета Le Figaro сообщила со ссылкой на прокуратуру Ниццы, что молодой человек, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, распространил угрозу в социальных сетях. В суде парень пытался оправдаться тем, что это была шутка, предназначенная для подруги.

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Молодой человек, увидев в соцсетях информацию о том, что 30-летний преподаватель потребовал объяснений от заподозренных в жульничестве на экзамене учеников, разыскал частный аккаунт педагога. После этого разместил там угрозу убить.

К тому же, согласно посланию, преподаватель лицея должен был умереть подобно тому, как учитель Самюэль Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин.

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Адвокат преподавателя заявил в суде, что его клиент после получения угрозы пережил две очень тяжелые недели. Он был вынужден приостановить работу и удалить свое имя из почтового ящика, пока полиция идентифицировала злоумышленника.

По закону подсудимому грозило до семи лет тюрьмы за публичное оправдание террористических актов и угрозу смерти с использованием электронных средств.

Напомним, реакция президента Франции на жестокое преступление в пригороде Парижа, где мусульманин обезглавил преподавателя Самюэля Пати, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, всколыхнула едва ли не весь мусульманский мир.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что с пониманием относится к гневу мусульман по поводу карикатур на пророка Мухаммеда, но насилие из-за карикатур не может быть оправдано.

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