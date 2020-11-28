Українська
$ 28,44
33,85
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Во Франции в тюрьму посадили молодого человека за угрозу убить преподавателя

28 ноября, 18:11

Ольга Литвин Ольга Литвин

Парень запугивал педагога, что тот умрет, как Самюэль Пати

Во Франции к полутора годам тюрьмы приговорен 19-летний молодой человек. Парень угрожал расправиться с преподавателем лицея, "как с Самюэлем Пати", — учителем, которого убил и обезглавил исламский террорист.

Реклама

Газета Le Figaro сообщила со ссылкой на прокуратуру Ниццы, что молодой человек, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, распространил угрозу в социальных сетях. В суде парень пытался оправдаться тем, что это была шутка, предназначенная для подруги.

Читайте также: Показывал детям карикатуры: во Франции учителю истории отрезали голову (фото)

Молодой человек, увидев в соцсетях информацию о том, что 30-летний преподаватель потребовал объяснений от заподозренных в жульничестве на экзамене учеников, разыскал частный аккаунт педагога. После этого разместил там угрозу убить.

К тому же, согласно посланию, преподаватель лицея должен был умереть подобно тому, как учитель Самюэль Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин.

В тренде
Похлеще, чем в Раде: в Тайване депутаты закидали премьера свиными кишками
Реклама

Адвокат преподавателя заявил в суде, что его клиент после получения угрозы пережил две очень тяжелые недели. Он был вынужден приостановить работу и удалить свое имя из почтового ящика, пока полиция идентифицировала злоумышленника.

По закону подсудимому грозило до семи лет тюрьмы за публичное оправдание террористических актов и угрозу смерти с использованием электронных средств.

Напомним, реакция президента Франции на жестокое преступление в пригороде Парижа, где мусульманин обезглавил преподавателя Самюэля Пати, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, всколыхнула едва ли не весь мусульманский мир.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что с пониманием относится к гневу мусульман по поводу карикатур на пророка Мухаммеда, но насилие из-за карикатур не может быть оправдано.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция убийство мусульмане тюрьма угроза преподаватель
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Заткнись, курва украинская". В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинцаЕвросоюз
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январе
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январеЕвросоюз
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗ
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗЕвросоюз
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Еще одна страна ЕС протестирует все население на коронавирус
Еще одна страна ЕС протестирует все население на коронавирусЕвросоюз
Ученые назвали четыре новых симптома COVID: на что нужно обратить внимание
Ученые назвали четыре новых симптома COVID: на что нужно обратить вниманиеСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять