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Во Франции вернули комендантский час из-за коронавируса

15 декабря, 12:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Французам запретили выходить на улицу по ночам, но есть исключения

Во Франции снова начинает действовать ночной комендантский час, который власти страны приняли решение ввести еще на прошлой неделе.

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Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Так, с 20:00 до 6:00 французам запрещается покидать дома, кроме как с профессиональной, семейной или медицинской целью (и при заполнении специального документа), поэтому уличные прогулки и занятия спортом в это время запрещены.

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Вместе с тем, в стране отменяются некоторые самые жесткие эпидемиологические запреты: на перемещение между регионами, на посещение жителями домов для престарелых своих родственников, а детям разрешено посещать спортивные секции в закрытых помещениях. Поэтому в целом можно говорить об ослаблении карантина.

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Напомним, что накануне во Франции стартовала кампания по массовому бесплатному тестированию населения на COVID-19. Сначала анализы смогут сдать жители городов Гавр и Шарлевиль-Мезьер.

Как мы уже сообщали, общенациональный карантин во Франции вступил в силу 30 октября. Ужесточить ограничения решили в связи с неконтролируемым ростом заболеваемости COVID-19.

А как французы протестовали против усиления карантина в своей стране, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция комендантский час коронавирус COVID-19 локдаун
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